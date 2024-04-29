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Франко Камоцци: в чемпионской гонке верю в «Краснодар» — он лучше «Зенита»

Франко Камоцци: в чемпионской гонке верю в «Краснодар» — он лучше «Зенита»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о гонке за чемпионский титул в этом сезоне.

«В чемпионской гонке РПЛ я верю в «Краснодар». Верю в них, потому что они лучше «Зенита», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 29 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Игру принимал стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч завершился вничью со счётом 0:0. Таким образом, по результатам игр 26-го тура «Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит».

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