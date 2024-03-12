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Химки — Краснодар: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка России, где смотреть, 12 марта 2024, ЦСКА — Ростов

День-жара в Кубке России! Судьбоносный матч для Ивича и классика Федотова с Карпиным. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн Кубка России
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Всего две игры, зато какие сюжеты! Следим вместе.

Друзья, всем привет! В Кубке России начинается самое интересное. Сегодня, 12 марта, нас ждут два матча 1/4 финала.

В 18:00 мск в Пути регионов начнут рубиться «Химки» и «Краснодар». И вроде с фаворитом всё очевидно, но слухи вокруг гостей тревожные. Команда Ивича за два весенних тура РПЛ набрала лишь одно очко и отдала первое место «Зениту». Теперь поговаривают, что в случае вылета из Кубка тренера вообще могут уволить. Так что матч в Химках важнее, чем кажется.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А следом, в 20:15 мск, стартует матч ЦСКА и «Ростова» в Пути РПЛ. Тренерское противостояние Федотова и Карпина уже стало классикой. Раз за разом мы видим что-то яркое, и есть все основания полагать, что сегодняшняя встреча не станет исключением.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» внимательно проследит за игровым днём в Кубке России. Присоединяйтесь к нам и ничего не пропустите!

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