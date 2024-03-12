День-жара в Кубке России! Судьбоносный матч для Ивича и классика Федотова с Карпиным. LIVE

Друзья, всем привет! В Кубке России начинается самое интересное. Сегодня, 12 марта, нас ждут два матча 1/4 финала.
В 18:00 мск в Пути регионов начнут рубиться «Химки» и «Краснодар». И вроде с фаворитом всё очевидно, но слухи вокруг гостей тревожные. Команда Ивича за два весенних тура РПЛ набрала лишь одно очко и отдала первое место «Зениту». Теперь поговаривают, что в случае вылета из Кубка тренера вообще могут уволить. Так что матч в Химках важнее, чем кажется.
А следом, в 20:15 мск, стартует матч ЦСКА и «Ростова» в Пути РПЛ. Тренерское противостояние Федотова и Карпина уже стало классикой. Раз за разом мы видим что-то яркое, и есть все основания полагать, что сегодняшняя встреча не станет исключением.
«Чемпионат» внимательно проследит за игровым днём в Кубке России. Присоединяйтесь к нам и ничего не пропустите!
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