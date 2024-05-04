Нахушев: в борьбе за титул нужен опыт, но у «Краснодара» его нет, как и чемпионского духа

Экс-игрок «Краснодара» Руслан Нахушев отреагировал на поражение южан в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

«Ждал победы «Краснодара» над «Ахматом», хоть и знал, что не будет легко. Проиграли. В последних турах психология выходит на первое место. Её «Краснодару» однозначно не хватает, чтобы выигрывать важные матчи в такой гонке. Это главный критерий. Когда надо дожать, «Краснодар» не может. У команды нет чемпионского духа. В такой борьбе за чемпионство нужен опыт, но у «Краснодара» его нет. А вот у «Зенита» есть.

После очного матча между «Краснодаром» и «Зенитом» я говорил, что чемпионская гонка завершена. Но несколько туров прошло, и всё поменялось. «Краснодар» в эту гонку вернулся, но опять теряет очки. Да, тяжело. Но если команда хочет стать чемпионом, дома очки терять нельзя. Если вдруг ещё будет шанс, то это футбольный бог поможет «Краснодару», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.