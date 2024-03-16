Как же классно Захарян забил свой первый гол в Испании! Мы ждали этого больше 200 дней!

Арсен Захарян наконец-то забил за «Реал Сосьедад». Россиянин помог баскам победить «Кадис» в чемпионате Испании.

После вылета из плей-офф Лиги чемпионов и полуфинала Кубка Испании у «Реал Сосьедада» осталась одна цель – зацепиться за место в еврокубках по итогам сезона Примеры. Иными словами, попасть в топ-6. А вот соперник басков в этом туре «Кадис», который зимой мог увести у «Спартака» Гильермо Абаскаля, решает с новым тренером более приземленные задачи: борется за выживание. Очень вовремя в заявку хозяев после травмы вернулся Захарян. Арсен начал встречу с «Кадисом» на скамейке.

В первые полтайма ничего интересного на поле не происходило. «Кадис», пусть и аутсайдер, высоко держал линии и стремился не увлекаться перекатыванием мяча на своей половине поля, делая тем самым бессмысленным прессинг «Реала Сосьедад». Забросы за спины защитникам гостей за редким исключением ни к чему не приводили – игроки команды Иманола Альгуасиля мало встречались с мячом в чужой штрафной.

Но на исходе получаса матча «Реал Сосьедад» вышел вперёд. Игроки «Кадиса» потеряли концентрацию, когда мяч ушёл на угловой, и гости прозевали быстрый розыгрыш углового соперником. Оярсабаль сделал чудо-пас пяткой на Мерино, а голкипер Ледесма напрасно выбежал из ворот. Хавбек забивал фактически в пустые ворота.

Пропустив обидный гол, «Кадис» попёр вперёд, создал до перерыва два-три голевых момента. Но с точностью ударов у аутсайдера были проблемы. А Оярсабаль мог забить в конце первого тайма второй гол басков, когда его вывел один на один… противник. Игрок «Кадиса» отдал под давлением кошмарный пас назад. Вот только Оярсабаль чуть-чуть затянул, и удар капитана басков заблокировали в последнюю секунду.

После перерыва в первой же атаке команда Маурисио Пеллегрино создала ещё один момент. Едва не забил Куаме, опасно стрелявший с подбора. Это эпизод как будто разбудил «Реал Сосьедад». Во втором тайме баски увеличили процент владения мячом, вынудив подуставший «Кадис» низко обороняться. Но после часа игры хозяева могли остаться вдесятером, когда Субельдия совершил «фол последней надежды», вдобавок разбив сопернику лицо. Защитнику повезло, что VAR помог судье разглядеть офсайд в момент паса на форварда.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

А затем случилось событие, которого мы так долго ждали! Захарян вышел на замену и забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» спустя 209 дней после трансфера из «Динамо». Причём первым же касанием. Хозяева разыграли на правом фланге стенку на третьего, Мендес прострелил вдоль ворот, Оярсабаль попытался исполнить ещё одну передачу пяткой (кажется, не коснулся мяча), а россиянин здорово сыграл на опережение – добежал до нужной точки и поразил цель ударом из вратарской. Защитник явно не ожидал, что Захарян выскочит из-за его спины. Надо ли говорить, что наш полузащитник был невероятно счастлив своему голу?

Арсен Захарян Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

При счёте 2:0 «Кадис» если не смирился с поражением, то играл не без особого огня. «Реал Сосьедад» контролировал ситуацию на поле – спокойно победил. Захарян закрывал зону на левом фланге, делал то, что от него требовалось при оборонительных действиях. Поучаствовал ещё в нескольких хороших атаках и добавил бы к забитому мячу голевую передачу, если бы не суперсейв голкипера Ледесмы после удара Траоре.

Статистика Захаряна в матче с «Кадисом»: 16 касаний мяча (одно в чужой штрафной), один удар, 100% точных передач (10 из 10), два паса под удар, один фол и три потери владения. От сайта Sofascore россиянин получил высокую оценку – 7,2 балла. Заслуженно. Это лучшее выступление Арсена за басков.