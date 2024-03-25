Хвича, Левандовски и Исландия рвутся в Германию. Всё о финалах стыков за Евро-2024

Квалификация к Евро-2024 подходит к концу. Осталось узнать последние три сборные, которые отправятся на турнир в Германию. Во вторник, 26 марта, состоятся финальные встречи плей-офф в Путях А, В и С Лиги наций. Рассказываем обо всех трёх.

Уэльс — Польша

Валлийцы и поляки не отобрались на Евро через квалификацию. Уэльс занял третье место в группе D, а Польша – аналогичную позицию в группе E. Спасло команды участие в Лиге наций. Сборные выступали в Лиге А, откуда на Евро квалифицировалось 14 команд из 16 (Германия – как хозяйка). Польша и Уэльс автоматически попали в мини-плей-офф из четырёх участников. К ним присоединились Эстония (сильнейшая сборная Лиги D) и Финляндия (попала в результате жеребьёвки, хотя могла сыграть и в Лиге В). В первых матчах Уэльс разгромил на своём поле Финляндию – 4:1. А Польша не испытала проблем с Эстонией, выиграв со счётом 5:1. Теперь – важнейший очный матч, который решит судьбу путёвки на Евро. Победитель встречи отправится в группу D к Нидерландам, Франции и Австрии. Серьёзное соседство.

В первом матче Уэльс разгромил на своём поле Финляндию — 4:1 Фото: Ryan Hiscott/Getty Images

Решающий матч между Уэльсом и Польшей пройдёт в Кардиффе. Мини-преимущество у валлийцев. Выделить явного фаворита тяжело. Обе сборные обладают сыгранными составами. Уэльс за последние годы потерял Гарета Бэйла, а Аарон Рэмси теперь – не важнейший игрок. Но в остальном – всё те же ребята: голкипер Дэнни Уорд, защитники Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс, полузащитники Гарри Уилсон, Итан Ампаду, Дэвид Брукс и Джордан Джеймс, а также форвард Бреннан Джонсон.

У поляков все звёзды также на месте: Войцех Щенсны, Пётр Зелиньски, Никола Залевски, Якуб Кивёр, Себастьян Шиманьски и Роберт Левандовски. В последней очной встрече в 2022-м Польша одержала минимальную победу в гостях. Посмотрим, как сложится история сейчас.

Украина — Исландия

Ещё две команды, борющиеся за путёвку на Евро. Исландцы попадали на чемпионат Европы только один раз – в 2016 году, где дошли до четвертьфинала. Украина трижды отбиралась на континентальный турнир: в 2021-м команда также оказалась в 1/4 финала. Теперь в Германию поедет только одна из них. В квалификации украинцы заняли третье место в группе С с Англией и Италией, а исландцы пропустили вперёд Португалию, Словакию и Люксембург. В Лиге наций Украина и Исландия заняли вторые места в своих квартетах. Однако они получили шанс отобраться на Евро, так как Сербия и Шотландия (из Лиги В) попали на турнир напрямую. Компанию украинцам и исландцам в Пути В составили Израиль, а также Босния и Герцеговина.

В полуфинале украинцы в драматичной встрече вырвали победу у боснийцев Фото: Srdjan Stevanovic — UEFA/Getty Images

В полуфиналах украинцы в драматичной встрече вырвали победу у боснийцев: к 85-й минуте команда Сергея Реброва уступала со счётом 0:1, но в течение трёх минут Роман Яремчук и Артём Довбик забили по голу. Отметим, что защитник сборной Украины Николай Матвиенко отметился автоголом в начале второго тайма. Так что боснийцы не отличились ни разу.

А Исландия пропустила первой в матче с Израилем, после чего забила четырежды. Очный матч украинцев и исландцев за место на Евро состоится 26 марта в польском Вроцлаве. Победитель встречи на чемпионате Европы окажется в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией. Ровный и интересный состав. Тем сильнее обеим сборным хочется оказаться в финальной части.

Грузия — Греция

Очень любопытная пара. Грузия в шаге от первого в истории попадания на чемпионат Европы. А греки не играли на Евро 12 лет. Теперь у команд появились поколения с неплохим подбором футболистов. Самые популярные игроки – Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи») и Константинос Цимикас (Греция, «Ливерпуль»). Командам не удалось пробраться в финальную часть через квалификацию: Грузия финишировала четвёртой в группе с Испанией, Шотландией и Норвегией, а греки пропустили вперёд Францию и Нидерланды. Однако грузины и греки выиграли квартеты в Лиге наций (Лига С). Благодаря этому они и получили второй шанс попасть на чемпионат Европы.

Грузия в первой встрече мини-плей-офф обыграла дома Люксембург — 2:0 Фото: Levan Verdzeuli — UEFA/Getty Images

Грузия без дисквалифицированного Хвичи в первой встрече мини-плей-офф обыграла дома Люксембург (2:0). А Греция разнесла на своём поле Казахстан – 5:0. СНГ-матча за путёвку не вышло. Но у Грузии неплохие шансы попасть на Евро. Во-первых, матч с Грецией состоится в Тбилиси. А также команде поможет Кварацхелия, отбывший наказание за три жёлтые карточки на квалификационном этапе. Важнейший матч в истории сборной Грузии. Отметим, что победитель пары окажется на Евро в группе с Турцией, Португалией и Чехией.