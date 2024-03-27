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Франция — Чили: футболисты почтили память жертв теракта в Крокусе минутой молчания, реакция Кремля и МИД РФ, детали

«Это по-человечески». Игроки Франции и Чили почтили память жертв теракта в «Крокусе»
«Чемпионат»
Минута молчания в матче Франция — Чили
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В МИД и Кремле поступок футболистов оценили.

Пока Грузия празднует выход на Евро, а другие сборные разыгрывают между собой последние билеты в Германию, топ-команды проводят товарищеские матчи. Один из таких состоялся в Марселе. И футболисты Франции и Чили (а также судьи) перед игрой почтили память жертв страшной трагедии в «Крокусе» минутой молчания.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 2
Чили
0:1 Нуньес – 6'     1:1 Фофана – 19'     2:1 Коло Муани – 25'     3:1 Жиру – 72'     3:2 Осорио – 82'    

Поступок, конечно же, заметили в России. Сначала специально для «Чемпионата» высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова: «Минута молчания в память жертвам теракта в «Крокусе» перед матчем сборных Франции и Чили — человеческий поступок».

А после высказался и Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь Владимира Путина

«Это действительно по-человечески. Мы высоко ценим, что они разделили с нами боль теракта».

Франция часто страдала от терактов. Самый страшный произошёл в концертном зале «Батаклан» в Париже в 2015 году. Тогда погибли 130 человек.

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