Пока Грузия празднует выход на Евро, а другие сборные разыгрывают между собой последние билеты в Германию, топ-команды проводят товарищеские матчи. Один из таких состоялся в Марселе. И футболисты Франции и Чили (а также судьи) перед игрой почтили память жертв страшной трагедии в «Крокусе» минутой молчания.

Поступок, конечно же, заметили в России. Сначала специально для «Чемпионата» высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова: «Минута молчания в память жертвам теракта в «Крокусе» перед матчем сборных Франции и Чили — человеческий поступок».

А после высказался и Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков пресс-секретарь Владимира Путина «Это действительно по-человечески. Мы высоко ценим, что они разделили с нами боль теракта».

Франция часто страдала от терактов. Самый страшный произошёл в концертном зале «Батаклан» в Париже в 2015 году. Тогда погибли 130 человек.