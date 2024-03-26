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Грузия — Греция, прямая онлайн-трансляция финального матча плей-офф отбора Евро-2024, где смотреть, 26 марта 2024

Исторический матч для Грузии! Команда Хвичи — в шаге от Евро-2024! LIVE
Георгий Илющенко
Грузия — Греция
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Наши соседи играют в Тбилиси с Грецией.

Сегодня, 26 марта, состоятся финалы плей-офф квалификации Евро-2024. В финале Пути С Лиги наций путёвку в Германию разыграют Греция и Грузия. Мы проведём онлайн этой важнейшей встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Грузия никогда не выходила на Евро. И сейчас как никогда близка к исторической отметке. Противостоит им Греция — команда крепкая, непростая и с характером. К тому же чемпион континента — 2004. За грузин домашняя обстановка в Тбилиси. За греков — опыт.

Отрадно, что принять участие в игре сможет главная звезда грузинской сборной — Хвича Кварацхелия. Лидер «Наполи» пропускал матч полуфинала с Люксембургом (2:0) из-за перебора жёлтых карточек. Но теперь всё в порядке.

Вместо Хвичи в финал плей-офф Грузию вывел кое-кто другой:
Грузия нашла замену Кварацхелии. Её вытащил Зивзивадзе — кто это такой?
Грузия нашла замену Кварацхелии. Её вытащил Зивзивадзе — кто это такой?

Также в других финалах плей-офф встретятся Уэльс и Польша (Путь А), а также Украина и Исландия (Путь В). После определятся все 24 участника Евро-2024.

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