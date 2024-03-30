Помните, как самым ужасным соперником для «Зенита» были «Крылья Советов»?

Вряд ли многие отчётливо идентифицируют события апреля 2006-го в российском футболе. Хотя месяц знаковый – ведь именно тогда в «СЭ» вышло интервью Дмитрия Аленичева об Александре Старкове, и всё остальное отошло на второй план. Общественность обсуждала только это. Журналисты оценивали каждое слово спартаковского тренера и реплики других ветеранов красно-белых. А матчи и события в ЦСКА, «Локомотиве», «Динамо» перестали иметь всякое значение.

В этот же самый период «Зенит» под руководством Властимила Петржелы после тяжелейшего домашнего матча с «Севильей» в четвертьфинале Кубка УЕФА прилетел в Самару. Сейчас звучит странно, но тогда чемпионат проходил по системе «весна-осень». Соответственно, игры плей-офф еврокубков выпадали на старт сезона. Приходилось мириться и подстраиваться. Самара на тот момент уже хоть уже и не та команда, что брала бронзу в 2004-м, но точно и не аутсайдер, который легко сдаётся.

Ещё важно понимать антураж: заполненный стадион «Металлург» – привычная для хозяев, но неудобная для всех остальных поляна. Были и более локальные вещи – например, фаны самарцев вывесили баннер, посвящённый Анюкову: «Саша, ты в гостях». Заменив букву «С» на значок доллара. Да-да, когда-то и нынешняя легенда «Зенита» считался продавшимся в газпромовское рабство.

Питер вряд ли считался фаворитом. И ход матча это подтвердил. Да, сначала «Крылья» пропустили. Анюков заработал пенальти, который реализовал Александр Кержаков. Но потом мяч в ноги взял Давид Муджири, который придумал и исполнил три гола в ворота Вячеслава Малафеева. Парадокс в том, что сине-бело-голубые при этом действовали агрессивно, чувствовалась хорошая физическая подготовка, но до моментов дело почти не доходило. Самарцы же сыграли прагматично и по счёту. В конце пропустили ещё один, но победили.

Властимил Петржела главный тренер «Зенита» «Не сказал бы, что «Крылья» переиграли «Зенит». Просто мы грубо ошибались.

Думаю, ребята ещё не отошли от игры на Кубок УЕФА, поэтому и были такие ошибки в середине поля и в обороне, а закончилось всё удалением Хагена. Впрочем, у меня нет особых претензий к команде, она неплохо прессинговала. Я бы сказал, что Самара сыграла более дисциплинированно. Так что результат закономерен».

Петербуржцы после поражения опустились на 10-е место. А потом вылетели из Кубка УЕФА. Но интереснее всего статистические подсчёты после игры в Самаре. Вдруг выяснилось, что «Крылья» чаще остальных в чемпионате России обыгрывают «Зенит». У Самары 11 побед в 23 матчах (47,8%), второе место за «Ротором» – девять побед в 20 встречах (45%), и только третье у «Спартака» – девять побед в 22 матчах (40,9%). Только один московский клуб в топ-3. Такое вот странное время, когда с региональными клубами «Зениту» было тяжелее, чем со столичными. Правда, потом история изменилась кардинально. И «Крылья» из самого неудобного соперника превратились в максимально комфортного.

«Крылья Советов» — «Зенит», 2006 год Фото: old.pfcks.ru

Уже во втором круге сезона-2006 «Зенит» уверенно обыграл самарцев. И поехало. За последующие 18 лет «Крылья» только раз взяли три очка в чемпионате России – это случилось на старте сезона-2015/2016, когда в удивительном матче с кучей моментов и не забитым Халком пенальти петербуржцы уступили 1:3. В 2022-м «Крылья» ещё победили в Кубке. В остальном – либо ничьи, либо поражения.

Понятно, что «Зенит» стал в разы сильнее, а для всех классных игроков «Крыльев» заранее назначен маршрут в топ-клуб. Поэтому в Самаре они не задерживаются. Но тенденцию им, похоже, уже не прервать.

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