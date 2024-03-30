Помните, как самым ужасным соперником для «Зенита» были «Крылья Советов»?

Вряд ли многие отчётливо идентифицируют события апреля 2006-го в российском футболе. Хотя месяц знаковый – ведь именно тогда в «СЭ» вышло интервью Дмитрия Аленичева об Александре Старкове, и всё остальное отошло на второй план. Общественность обсуждала только это. Журналисты оценивали каждое слово спартаковского тренера и реплики других ветеранов красно-белых. А матчи и события в ЦСКА, «Локомотиве», «Динамо» перестали иметь всякое значение.
В этот же самый период «Зенит» под руководством Властимила Петржелы после тяжелейшего домашнего матча с «Севильей» в четвертьфинале Кубка УЕФА прилетел в Самару. Сейчас звучит странно, но тогда чемпионат проходил по системе «весна-осень». Соответственно, игры плей-офф еврокубков выпадали на старт сезона. Приходилось мириться и подстраиваться. Самара на тот момент уже хоть уже и не та команда, что брала бронзу в 2004-м, но точно и не аутсайдер, который легко сдаётся.
Ещё важно понимать антураж: заполненный стадион «Металлург» – привычная для хозяев, но неудобная для всех остальных поляна. Были и более локальные вещи – например, фаны самарцев вывесили баннер, посвящённый Анюкову: «Саша, ты в гостях». Заменив букву «С» на значок доллара. Да-да, когда-то и нынешняя легенда «Зенита» считался продавшимся в газпромовское рабство.
Питер вряд ли считался фаворитом. И ход матча это подтвердил. Да, сначала «Крылья» пропустили. Анюков заработал пенальти, который реализовал Александр Кержаков. Но потом мяч в ноги взял Давид Муджири, который придумал и исполнил три гола в ворота Вячеслава Малафеева. Парадокс в том, что сине-бело-голубые при этом действовали агрессивно, чувствовалась хорошая физическая подготовка, но до моментов дело почти не доходило. Самарцы же сыграли прагматично и по счёту. В конце пропустили ещё один, но победили.
«Не сказал бы, что «Крылья» переиграли «Зенит». Просто мы грубо ошибались.
Думаю, ребята ещё не отошли от игры на Кубок УЕФА, поэтому и были такие ошибки в середине поля и в обороне, а закончилось всё удалением Хагена. Впрочем, у меня нет особых претензий к команде, она неплохо прессинговала. Я бы сказал, что Самара сыграла более дисциплинированно. Так что результат закономерен».
Петербуржцы после поражения опустились на 10-е место. А потом вылетели из Кубка УЕФА. Но интереснее всего статистические подсчёты после игры в Самаре. Вдруг выяснилось, что «Крылья» чаще остальных в чемпионате России обыгрывают «Зенит». У Самары 11 побед в 23 матчах (47,8%), второе место за «Ротором» – девять побед в 20 встречах (45%), и только третье у «Спартака» – девять побед в 22 матчах (40,9%). Только один московский клуб в топ-3. Такое вот странное время, когда с региональными клубами «Зениту» было тяжелее, чем со столичными. Правда, потом история изменилась кардинально. И «Крылья» из самого неудобного соперника превратились в максимально комфортного.
«Крылья Советов» — «Зенит», 2006 год
Фото: old.pfcks.ru
Уже во втором круге сезона-2006 «Зенит» уверенно обыграл самарцев. И поехало. За последующие 18 лет «Крылья» только раз взяли три очка в чемпионате России – это случилось на старте сезона-2015/2016, когда в удивительном матче с кучей моментов и не забитым Халком пенальти петербуржцы уступили 1:3. В 2022-м «Крылья» ещё победили в Кубке. В остальном – либо ничьи, либо поражения.
Понятно, что «Зенит» стал в разы сильнее, а для всех классных игроков «Крыльев» заранее назначен маршрут в топ-клуб. Поэтому в Самаре они не задерживаются. Но тенденцию им, похоже, уже не прервать.