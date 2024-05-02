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Дисквалификацию Тонали за игру на ставках продлили ещё на два месяца

Дисквалификацию Тонали за игру на ставках продлили ещё на два месяца
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Дисквалификация полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали за игру на ставках была продлена ещё на два месяца. Об этом сообщает официальный аккаунт английского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Однако подчёркивается, что эти два месяца должны быть пропущены в сезоне-2024/2025. Таким образом, Тонали сможет вернуться на поле сразу же после десятимесячной дисквалификации, наложенной на него 27 октября 2023 года.

Кроме того, итальянский полузащитник должен выплатить штраф в размере £ 20 тыс. (€ 23,3 тыс).

Подчёркивается, в Ассоциации футбола Англии признали беспрецедентным факт того, что ранее Тонали сам сообщил о нескольких эпизодах игры на ставках.

На текущий момент полузащитник продолжает проходить лечение от игровой зависимости.

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