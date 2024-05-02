Дисквалификацию Тонали за игру на ставках продлили ещё на два месяца

Дисквалификация полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали за игру на ставках была продлена ещё на два месяца. Об этом сообщает официальный аккаунт английского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Однако подчёркивается, что эти два месяца должны быть пропущены в сезоне-2024/2025. Таким образом, Тонали сможет вернуться на поле сразу же после десятимесячной дисквалификации, наложенной на него 27 октября 2023 года.

Кроме того, итальянский полузащитник должен выплатить штраф в размере £ 20 тыс. (€ 23,3 тыс).

Подчёркивается, в Ассоциации футбола Англии признали беспрецедентным факт того, что ранее Тонали сам сообщил о нескольких эпизодах игры на ставках.

На текущий момент полузащитник продолжает проходить лечение от игровой зависимости.