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Интервью с главным тренером Динамо Марцелом Личкой о победе в Кубке России, игре с Ростовом и дерби со Спартаком

«Футбольный бог дал нам второй шанс». Личку не устроит ничья «Динамо» со «Спартаком»
Дмитрий Зимин
Марцел Личка
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Эксклюзивное интервью с главным тренером бело-голубых — между Кубком и дерби.

«Динамо» вышло в полуфинал Кубка России (Путь Регионов). Забавно, что случилось это в Петербурге – городе, где столичная команда вылетела из Пути РПЛ. Да и настроение сейчас другое. Ведь динамовцы совсем не здорово вернулись с паузы после матчей сборных, уступив «Ростову» 1:4.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 17:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Грулёв – 12'     1:1 Гонгапшев – 69'     1:2 Бальбуэна – 74'    

На стадионе «Кировец» бело-голубые прошли «СКА-Хабаровск». Марцел Личка после игры признал: легко не было. Тут и вязкий соперник, и холод с дождём. Он, кстати, со слов тренера, помог. Хоть и играли совсем не основным составом. Нгамалё и Лаксальт остались в Москве из-за того, что им не рекомендовано играть на искусственной траве, а Карраскаль — из-за повреждения.

После матча и всех протокольных мероприятий главный тренер динамовцев ответил на вопросы «Чемпионата».

– Насколько тяжело эмоционально подводить команду к Кубку после такого результата с «Ростовом»?
– Понятно, что настроение у нас было не очень хорошим. Уже после «Ростова» ребята в раздевалке сами сказали: «Мы можем проиграть, но не с таким отношением, которое было». Я именно про первый тайм. Тогда мы провалились. Сегодня выиграли 2:1, сделали это в тяжёлых условиях. Да, соперник играет в Первой лиге, но нельзя было выходить на поле с самоуверенностью. Считать, что выиграем 3:0 и поедем домой. А что в случае поражения? Винить поле, дождь, холод?

Я рад, что игроки правильно настроились. Мы хорошо играли с мячом, как и говорил до этого, рад дождю, ведь мяч катился быстрее. Мы честно и профессионально отработали в этом матче. Но это не значит, что надо расслабляться. И считать, что дальше всё будет хорошо. Матч с «Ростовом» с нами надолго. Его трудно просто вычеркнуть из головы.

«Динамо» — «Ростов»

«Динамо» — «Ростов»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– У вас был серьёзный разговор с командой после «Ростова»?
– Мы по-мужски поговорили с игроками, когда анализировали игру. Я сказал, что думаю и что чувствую. Надеюсь, футболисты меня правильно поняли. Может, кто-то думает – сейчас тренер покричит, поговорит, но мне это неинтересно. Мои игроки должны быть профессионалами. Да, бывают хорошие и плохие дни. Однако все они должны выполнять наши требования.

– Почему вы использовали полуосновной состав?
– Я не хотел перегружать некоторых футболистов. Тот же Чавес приехал в ночь со среды на четверг. Был один день, а дальше – «Ростов». С Маричалем и Карраскалем мы встретились в четверг. Я не хочу, чтобы мои футболисты получили травму на искусственном поле. Сегодня сыграли те, кто не постоянно выходит. Получили возможность проявить себя. Они должны быть всегда готовы помочь команде.

Как динамовцы уступили «Ростову»?
Гол Мохеби «Динамо» — космос. «Ростов» забил четыре, а мог и все семь!
Гол Мохеби «Динамо» — космос. «Ростов» забил четыре, а мог и все семь!

– Близок ли Скопинцев к возвращению в основной состав с учётом того, что в Петербурге он вышел в старте?
– Все знают, что осенью Скопинцев много играл. Хорошо, средне – неважно, но у него было достаточно времени. Весной он потерял место в основе. Понятно, что не все могут это принять правильно. Это нормально. Все хотят играть. Сейчас он стал выходить на замену – тайм с «Ростовом», сейчас в основе. Я говорю своим футболистам одну вещь. И она является правдой. Если ты лучший в тренировочном процессе — будешь играть в основе. Я себе не враг. Всё зависит от них самих.

– Есть теория, что сборы у динамовцев были настолько тяжёлыми, что сейчас это отражается. Как у команды с физикой?
– Уверен, что команда хорошо готова физически. Понятно, что даже в марте у нас возникла большая пауза. А теперь – три игры за неделю. Я не вижу проблемы с подготовкой. Скажу честно: в четверг вечером мы впервые собрались всей командой. До этого работали 10 человек и молодёжь. У нас много игроков сборных, потом они возвращаются в разном физическом состоянии. Это не моментальный процесс. Ещё момент – наш календарь такой, что мы уже второй раз играем по пятницам после международный паузы. С нашим количеством сборников. Наши легионеры прилетают утром в четверг, а в пятницу матч. Почему так происходит? Я говорю об этом, но ответа нет.

– После «Ростова» у вас не появилось сомнений в том, что команда по-прежнему в чемпионской гонке?
– Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам ещё играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул. На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки.

«Динамо» — «СКА-Хабаровск»

«Динамо» — «СКА-Хабаровск»

Фото: ФК «Динамо»

– Ментально команда готова к борьбе за два трофея – в чемпионате и в Кубке?
– Уверен в этом. Я говорю своим игрокам – весной у нас всего 12 туров чемпионата, плюс пять-семь матчей в Кубке. Всего 17-19 игр. Это немного. Физически реально пройти такой отрезок на высоком уровне. Футболисты должны понимать это. И ничего не бояться.

– Впереди у вас «Спартак», не забивший весной ни одного гола в РПЛ. Вы обращаете внимание на такие вещи?
– Нет. Я не слежу за такими вещами. Единственное, что я хочу – выиграть. Мы уступили им в Кубке 1:4. Поэтому для нас это особенный матч.

Как дела у «Спартака»?
«Спартак» не забивает — и это неудивительно. Абаскаль сам ограничивает команду в атаке
«Спартак» не забивает — и это неудивительно. Абаскаль сам ограничивает команду в атаке

– Вы как тренер ещё ни разу не играли со «Спартаком» вничью.
– И хорошо. Лучше в следующем матче победить. Ничья нам не нужна.

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