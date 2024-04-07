Какой переход между «Спартаком» и «Динамо» был самым значимым? Выбираем из 9 трансферов

Центральный матч 23-го тура РПЛ пройдёт в Москве, где состоится очередное дерби — «Динамо» против «Спартака». В истории нашего футбола было немало случаев, когда футболисты переходили из одного из этих клубов в другой. Давайте выберем самый значимый из этих трансферов.

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