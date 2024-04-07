Какой переход между «Спартаком» и «Динамо» был самым значимым? Выбираем из 9 трансферов

Центральный матч 23-го тура РПЛ пройдёт в Москве, где состоится очередное дерби — «Динамо» против «Спартака». В истории нашего футбола было немало случаев, когда футболисты переходили из одного из этих клубов в другой. Давайте выберем самый значимый из этих трансферов.
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Дмитрий и Кирилл Комбаровы
Братья Комбаровы покинули футбольную школу «Спартака» после конфликта с тренером, а потом оказались в «Динамо». Там они играли вплоть до 2010 года, после чего вернулись в красно-белый клуб. Комбаровы подчеркнули, что приняли такое решение из-за желания прогрессировать и выступать в Лиге чемпионов. Впрочем, в «Спартаке» у братьев всё сложилось по-разному. Кирилл провёл 92 матча, поиграл в аренде в тульском «Арсенале», а в 2016-м уехал в «Томь». А вот Дмитрий бегал за красно-белых вплоть до 2019 года (272 матча), стал чемпионом и обладателем Кубка России. Плюс он дебютировал за сборную именно в статусе футболиста «Спартака» и отыграл там почти полсотни матчей. В начале 2024 года его назначили тренером второй команды «Спартака».
Юрий Ковтун
Для многих Ковтун в первую очередь ассоциируется с красно-белыми цветами, но в «Спартак» он переходил именно из «Динамо». За пять с половиной лет в составе бело-голубых Юрий стал ведущим защитником, игроком сборной России. Да, были в карьере Ковтуна и комичные автоголы, но Олега Романцева он привлёк продуктивной игрой на позиции флангового защитника. Сам Юрий спустя несколько лет скажет, что в «Динамо» его подозревали в сдаче матча, поэтому он занялся поиском нового варианта. В начале 1999 года Ковтун подпишет контракт со «Спартаком», с которым позднее станет трёхкратным чемпионом России и победителем Кубка страны. И отыграет почти три десятка матчей в Лиге чемпионов.
Роман Зобнин
Роман дебютировал за «Динамо» в 2013 году, но прорывным для него был сезон-2015/2016. Именно тогда Зобнин стал твёрдым игроком стартового состава (29 матчей в РПЛ). Правда, «Динамо» это не помогло — команда вылетела в ФНЛ. И тут вовремя подсуетился «Спартак». «Динамо» получило € 3 млн (такая сумма была прописана в качестве отступных), а Роман сменил бело-голубую форму на красно-белую. В первый же сезон Зобнин стал чемпионом России, а позднее победил с командой в Суперкубке страны. Плюс его начали регулярно приглашать в сборную. После этого Зобнин взял Кубок России, принял участие в двух крупных турнирах (ЧМ-2018 и Евро-2020) и неизменно играл за клуб при любом тренере.
Николай Писарев
В конце XXI века Писарев сменил «Спартак» на «Динамо», а потом проследовал в обратном направлении. На том отрезке Николай надолго в московских клубах не задерживался. В 1998 году оказался в «Спартаке», в 1999-м — в «Динамо», в 2000-м — в «Спартаке», в 2001-м — в «Торпедо-ЗИЛ». Писарев провёл в «Динамо» всего один сезон, но он не считает его потерянным. Команда добралась до финала Кубка России и заняла пятое место в чемпионате, которое давало право играть в Кубке УЕФА. Правда, Писарев снова вернулся в «Спартак», с которым опять стал чемпионом России. По словам Николая, для него зачастую хорошо складывались матчи с «Динамо», когда он выступал за красно-белых.
Андрей Чернышов
Чернышов поиграл за «Динамо» и в чемпионате СССР, и в чемпионате России. А между этими периодами в его карьере был «Спартак». Туда он ушёл в 1992-м, покинув бело-голубых. Правда, надолго там не задержался — уже через полтора года вернулся в «Динамо». Это связано с тем, что Андрей потерял место в основном составе «Спартака». А тут как раз поступило предложение от тренера «Динамо» Валерия Газзаева. В «Динамо» Чернышов вернулся в статусе двукратного чемпиона России, но покинул клуб через полтора года. Почти всю оставшуюся часть карьеры провёл за рубежом (Австрия, Греция, Германия, Бельгия). В 2003-м Чернышов сменил Романцева на посту главного тренера «Спартака», но проработал там менее трёх месяцев.
Вели Касумов
Удивительный футболист. Провёл в России один год, но за это время поиграл и за «Спартак», и за «Динамо». У Касумова не получилось закрепиться в составе красно-белых, и он в ходе сезона перешёл к бело-голубым. Сделал это после разговора с Олегом Романцевым. 17 матчей, 16 голов — прекрасная статистика за «Динамо» в чемпионате. Касумов стал лучшим бомбардиром турнира и получил стеклянную вазу (приз, который вручали в те годы). А клуб отблагодарил футболиста квартирой в Москве. Кстати, в «Динамо» Вели играл под руководством Газзаева, которого всегда называл своим тренером. По окончании сезона Касумов уехал в Испанию, где выступал на протяжении пяти лет.
Дмитрий Парфёнов
Дмитрий перешёл в «Динамо» из «Спартака» как свободный агент в начале 2006 года. К тому моменту он был четырёхкратным чемпионом России, но его карьера пошла на спад после перелома ноги в 2002-м. Динамовский период Парфёнов вспоминает без какой-либо теплоты. Оно и понятно — уже через полгода после перехода он уехал в «Химки». Разругался с Юрием Сёминым, который тогда тренировал бело-голубых. Плюс в самом «Динамо» тогда была большая колония португальских футболистов, и на этой почве нередко возникали конфликты. Во всех остальных командах в карьере Парфёнов так и не заиграл на прежнем уровне.
Александр Ташаев
Выступление Александра в «Динамо» получилось очень контрастным. Он дебютировал за команду в Лиге Европы, а потом оказался вместе с клубом в ФНЛ. Самым успешным для Ташаева оказался сезон-2017/2018 — первый после подъёма «Динамо» из «Лучшей лиги мира». Совместная работа с тренером Дмитрием Хохловым дала свои плоды (ранее Ташаев играл под его руководством в динамовской молодёжке). 27 матчей в РПЛ, семь голов, семь ассистов — эта статистика привлекла внимание представителей «Спартака». Летом 2018 года Александр сменил один столичный клуб на другой. В первый сезон полузащитник отыграл 25 матчей, а потом в его карьере были вторая команда «Спартака», аренды в «Рубин» и «Ротор». В 2021-м стороны расторгли договор по обоюдному соглашению. Ташаев попробовал себя в «Алании» — получилось не очень (всего девять матчей). По информации «Евро-Футбол.Ру», футболист завершил карьеру в 29-летнем возрасте.
Владимир Гранат
Защитник перешёл из «Динамо» в «Спартак» в 2015 году и сделал это в статусе свободного агента. На тот момент Гранат отыграл более 200 матчей за бело-голубых, провёл несколько игр за сборную России, съездил на ЧМ-2014 (просидел весь групповой этап в запасе). С одной стороны, он вовремя ушёл, ведь через год «Динамо» вылетело в ФНЛ. С другой — у Граната сразу не задалось в «Спартаке». Сначала он восстанавливался после травмы, а спустя какое-то время потерял доверие главного тренера Дмитрия Аленичева. Сезон-2016/2017 (чемпионский для «Спартака») Гранат начал во второй команде, а потом перебрался в «Ростов».