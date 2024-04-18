Кто выиграет Лигу чемпионов?

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов получились огненными: в них были и интриги, и яркие голы, и невероятные развязки. Но дальше — ещё интереснее, ведь финал всё ближе! Кто же станет победителем в этом сезоне? Давайте выбирать.

В ходе голосования клубы будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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