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Лига чемпионов — 2023/2024, кто сыграет в полуфинале, сетка, фавориты, кто выиграет: ПСЖ, Боруссия, Реал, Бавария

Кто выиграет Лигу чемпионов?
Полина Куимова
Кто выиграет Лигу чемпионов?
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Все участники полуфиналов уже известны. Выбираем!

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов получились огненными: в них были и интриги, и яркие голы, и невероятные развязки. Но дальше — ещё интереснее, ведь финал всё ближе! Кто же станет победителем в этом сезоне? Давайте выбирать.

В ходе голосования клубы будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Кто выиграет Лигу чемпионов?
«Реал»
Фото: Naomi Baker/Getty Images
1 место

«Реал»

Соперник по 1/2 финала ЛЧ: «Бавария».
Домашний матч: 8 мая.
Матч на выезде: 1 мая.
Стоимость состава: € 1,04 млрд.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Лучший бомбардир: Джуд Беллингем (20 голов, из них 4 — в ЛЧ).

«ПСЖ»
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
2 место

«ПСЖ»

Соперник по 1/2 финала ЛЧ: «Боруссия» Дортмунд.
Домашний матч: 7 мая.
Матч на выезде: 30 апреля.
Стоимость состава: € 1,03 млрд.
Главный тренер: Луис Энрике.
Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе (40 голов, из них 8 — в ЛЧ).

«Бавария»
Фото: S. Mellar/Getty Images
3 место

«Бавария»

Соперник по 1/2 финала ЛЧ: «Реал».
Домашний матч: 1 мая.
Матч на выезде: 8 мая.
Стоимость состава: € 976,45 млн.
Главный тренер: Томас Тухель.
Лучший бомбардир: Гарри Кейн (39 голов, из них 7 — в ЛЧ).

«Боруссия» Дортмунд
Фото: Leon Kuegeler/Getty Images
4 место

«Боруссия» Дортмунд

Соперник по 1/2 финала ЛЧ: «ПСЖ».
Домашний матч: 30 апреля.
Матч на выезде: 7 мая.
Стоимость состава: € 464,9 млн.
Главный тренер: Эдин Терзич.
Лучший бомбардир: Дониэлл Мален (13 голов, из них 2 — в ЛЧ), Никлас Фюллькруг (13 голов, из них 2 — в ЛЧ).

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