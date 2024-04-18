Кто выиграет Лигу чемпионов?

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов получились огненными: в них были и интриги, и яркие голы, и невероятные развязки. Но дальше — ещё интереснее, ведь финал всё ближе! Кто же станет победителем в этом сезоне? Давайте выбирать.
В ходе голосования клубы будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Реал»
Соперник по 1/2 финала ЛЧ: «Бавария».
Домашний матч: 8 мая.
Матч на выезде: 1 мая.
Стоимость состава: € 1,04 млрд.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Лучший бомбардир: Джуд Беллингем (20 голов, из них 4 — в ЛЧ).
«ПСЖ»
Соперник по 1/2 финала ЛЧ: «Боруссия» Дортмунд.
Домашний матч: 7 мая.
Матч на выезде: 30 апреля.
Стоимость состава: € 1,03 млрд.
Главный тренер: Луис Энрике.
Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе (40 голов, из них 8 — в ЛЧ).
«Бавария»
Соперник по 1/2 финала ЛЧ: «Реал».
Домашний матч: 1 мая.
Матч на выезде: 8 мая.
Стоимость состава: € 976,45 млн.
Главный тренер: Томас Тухель.
Лучший бомбардир: Гарри Кейн (39 голов, из них 7 — в ЛЧ).
«Боруссия» Дортмунд
Соперник по 1/2 финала ЛЧ: «ПСЖ».
Домашний матч: 30 апреля.
Матч на выезде: 7 мая.
Стоимость состава: € 464,9 млн.
Главный тренер: Эдин Терзич.
Лучший бомбардир: Дониэлл Мален (13 голов, из них 2 — в ЛЧ), Никлас Фюллькруг (13 голов, из них 2 — в ЛЧ).