5 лучших молодых футболистов 21-го тура РПЛ

В РПЛ наконец отыграли перенесённый 21-й тур. Он подарил нам несколько крутых сюжетов, включая редкое поражение «Зенита». По традиции отобрали пять лучших молодых (не старше 21 года) футболистов, которые проявили себя в прошедшем туре.
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Константин Тюкавин («Динамо», 21 год)
Нападающий «Динамо» оформил результативное действие в третьем матче подряд. Все эти игры бело-голубые провели на выезде. Сначала Тюкавин забил в Екатеринбурге, потом набрал 2 (1+1) очка по «гол+пас» в Нижнем Новгороде, а теперь отличился в Оренбурге. «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло бывшую команду Марцела Лички на выезде, а Тюкавин открыл счёт в начале второй половины. За 59 минут на поле Константин нанёс два удара в створ ворот, заработал на себе три фола и получил от SofaScore 7,5 балла (лучший результат в команде наряду с Фёдором Смоловым).
Данила Козлов («Балтика», 19 лет)
Козлов неплохо смотрелся и в предыдущих матчах с участием «Балтики». До игры в Краснодаре 19-летний футболист отдал две голевые передачи, а в южном городе России забил сразу два мяча. Правда, это не спасло команду Сергея Игнашевича от поражения. SofaScore оценил перформанс игрока на 8,1 балла (лучший результат в «Балтике»). За 90 минут на поле Козлов нанёс три удара (два — в створ), отдал две ключевые передачи, заработал один фол, заблокировал один удар и совершил два перехвата. Отметится ли Козлов результативными действиями в следующем матче с «Балтикой»?
Владислав Шитов («Крылья Советов», 20 лет)
Шитов не попал в стартовый состав своей команды. Он начал гостевой матч с «Факелом» в запасе, но вышел на поле ещё в первой половине из-за травмы Романа Ежова. С одной стороны, нельзя сказать, что Владислав проявил себя очень хорошо. Он получил от SofaScore всего 6,8 балла, а тренерский штаб заменил игрока на 83-й минуте. С другой стороны, Шитов нашёл своей подачей голову Франко Ороско — так «Крылья» забили победный мяч в Воронеже. Возможно, на игре Владислава сказался специфический газон, но без результативного действия он не ушёл. Не будь этого выверенного навеса, «Крылья» уехали бы из Воронежа без победы.
Илья Рожков («Рубин», 19 лет)
Самый неожиданный результат тура (а может, и всей весны) — победа «Рубина» в Санкт-Петербурге. Все защитники казанского клуба получили высокие оценки за свою игру, и фланговый футболист Рожков не стал исключением. Перформанс 19-летнего парня оценили на 7,5 балла (SofaScore). Рожков выиграл пять единоборств из семи, заблокировал два удара, совершил один перехват, заработал один фол и три раза успешно применил дриблинг. К слову, Рожков выходит в стартовом составе «Рубина» в четырёх матчах РПЛ подряд.
Марио Митай («Локомотив», 20 лет)
«Локомотив» Михаила Галактионова — король камбэков. Мало кто верил, что железнодорожники уйдут от поражения в Нижнем Новгороде, но гости отыгрались с 0:2 и вырвали победу. Фланговый защитник Митай получил за свою игру 7,5 балла от SofaScore. Выше в команде результат только у Антона Миранчука (8,1) и Максима Глушенкова (7,9). За 90 минут на поле албанец отдал три ключевые передачи, совершил три отбора, заработал один фол, выиграл семь единоборств из 12 и три раза успешно применил дриблинг. А ещё отдал 89% точных передач (73 из 82).