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Лучший молодой футболист 21-го тура РПЛ, рейтинг, статистика: Тюкавин, Козлов, Шитов, Рожков, Митай

5 лучших молодых футболистов 21-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко
5 лучших молодых футболистов 21-го тура РПЛ
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В РПЛ наконец отыграли перенесённый 21-й тур. Он подарил нам несколько крутых сюжетов, включая редкое поражение «Зенита». По традиции отобрали пять лучших молодых (не старше 21 года) футболистов, которые проявили себя в прошедшем туре.

Лучшие футболисты 21-го тура РПЛ:
Сборная 21-го тура РПЛ. Покорители «Зенита» и никого из главного матча
Сборная 21-го тура РПЛ. Покорители «Зенита» и никого из главного матча

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5 лучших молодых футболистов 21-го тура РПЛ
Константин Тюкавин («Динамо», 21 год)
Фото: ФК «Динамо»
1 место

Константин Тюкавин («Динамо», 21 год)

Нападающий «Динамо» оформил результативное действие в третьем матче подряд. Все эти игры бело-голубые провели на выезде. Сначала Тюкавин забил в Екатеринбурге, потом набрал 2 (1+1) очка по «гол+пас» в Нижнем Новгороде, а теперь отличился в Оренбурге. «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло бывшую команду Марцела Лички на выезде, а Тюкавин открыл счёт в начале второй половины. За 59 минут на поле Константин нанёс два удара в створ ворот, заработал на себе три фола и получил от SofaScore 7,5 балла (лучший результат в команде наряду с Фёдором Смоловым).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 55'     0:2 Нгамалё – 72'     1:2 Мансилья – 77'    
Данила Козлов («Балтика», 19 лет)
Фото: ФК «Балтика»
2 место

Данила Козлов («Балтика», 19 лет)

Козлов неплохо смотрелся и в предыдущих матчах с участием «Балтики». До игры в Краснодаре 19-летний футболист отдал две голевые передачи, а в южном городе России забил сразу два мяча. Правда, это не спасло команду Сергея Игнашевича от поражения. SofaScore оценил перформанс игрока на 8,1 балла (лучший результат в «Балтике»). За 90 минут на поле Козлов нанёс три удара (два — в створ), отдал две ключевые передачи, заработал один фол, заблокировал один удар и совершил два перехвата. Отметится ли Козлов результативными действиями в следующем матче с «Балтикой»?

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Кордоба – 31'     2:0 Сперцян – 50'     2:1 Козлов – 57'     3:1 Кордоба – 60'     3:2 Козлов – 89'    
Владислав Шитов («Крылья Советов», 20 лет)
Фото: ФК «Крылья Советов»
3 место

Владислав Шитов («Крылья Советов», 20 лет)

Шитов не попал в стартовый состав своей команды. Он начал гостевой матч с «Факелом» в запасе, но вышел на поле ещё в первой половине из-за травмы Романа Ежова. С одной стороны, нельзя сказать, что Владислав проявил себя очень хорошо. Он получил от SofaScore всего 6,8 балла, а тренерский штаб заменил игрока на 83-й минуте. С другой стороны, Шитов нашёл своей подачей голову Франко Ороско — так «Крылья» забили победный мяч в Воронеже. Возможно, на игре Владислава сказался специфический газон, но без результативного действия он не ушёл. Не будь этого выверенного навеса, «Крылья» уехали бы из Воронежа без победы.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 18:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Ороско – 76'    
Илья Рожков («Рубин», 19 лет)
Фото: РИА Новости
4 место

Илья Рожков («Рубин», 19 лет)

Самый неожиданный результат тура (а может, и всей весны) — победа «Рубина» в Санкт-Петербурге. Все защитники казанского клуба получили высокие оценки за свою игру, и фланговый футболист Рожков не стал исключением. Перформанс 19-летнего парня оценили на 7,5 балла (SofaScore). Рожков выиграл пять единоборств из семи, заблокировал два удара, совершил один перехват, заработал один фол и три раза успешно применил дриблинг. К слову, Рожков выходит в стартовом составе «Рубина» в четырёх матчах РПЛ подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    
Марио Митай («Локомотив», 20 лет)
Фото: ФК «Локомотив»
5 место

Марио Митай («Локомотив», 20 лет)

«Локомотив» Михаила Галактионова — король камбэков. Мало кто верил, что железнодорожники уйдут от поражения в Нижнем Новгороде, но гости отыгрались с 0:2 и вырвали победу. Фланговый защитник Митай получил за свою игру 7,5 балла от SofaScore. Выше в команде результат только у Антона Миранчука (8,1) и Максима Глушенкова (7,9). За 90 минут на поле албанец отдал три ключевые передачи, совершил три отбора, заработал один фол, выиграл семь единоборств из 12 и три раза успешно применил дриблинг. А ещё отдал 89% точных передач (73 из 82).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    
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