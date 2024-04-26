Сборная 21-го тура РПЛ. Покорители «Зенита» и никого из главного матча

Сыгран перенесённый 21-й тур РПЛ. Как обычно, по итогам восьми прошедших матчей составляем символическую сборную тура. В команду героев попали игроки «Краснодара», «Рубина», «Локомотива», «Ростова», «Крыльев Советов», «Балтики» и «Оренбурга». Выбранные нами футболисты расставлены по условной тактической схеме 4-4-2. Паре человек скорректированы позиции, чтобы они получили заслуженное место в символической сборной.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

«Краснодар» пропустил два мяча от «Балтики», но его голкипер Сафонов стал лучшим в туре в своём амплуа. Бывает и такое. В этих голах первый номер сборной России виноват не был, более того, несколько раз он выручил команду. В общей сложности по воротам Сафонова нанесли 12 ударов. Вдобавок Матвей поучаствовал в создании одного из голов «Краснодар»: выбросил мяч рукой почти к центру поля и в итоге стал автором голевой передачи.

Матвей Сафонов Фото: fckrasnodar.ru

Правый защитник: Александр Мартынович («Рубин»)

Мартынович играл правым центральным защитников в тройке, и, чтобы вместить в символическую сборную всех героев, мы условно ставим его справа. В матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге капитан был правой рукой своей команды и даже забил один из голов «Рубина» в ворота чемпиона. Прекрасное выступление Александр подкрепил солидной статистикой оборонительных действий: шесть выносов мяча, по одному заблокированному удару и перехвату.

Александр Мартынович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Умар Сако («Ростов»)

В прошлом туре в матче «Ростова» со «Спартаком» мы убедились, насколько ценна фигура Сако для обороны команды Карпина: ростовчане без легионера-новичка получили пять мячей. Ивуариец вернулся в Екатеринбурге и поучаствовал голевой передачей в сухой победе над «Уралом». Помимо того, что Умар удачно сходил на стандарт, он выиграл 10 единоборств из 11, совершил пять выносов мяча, два отбора и один перехват, а ещё заблокировал два удара соперников.

Умар Сако Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Александр Сильянов («Локомотив»)

Сильянов заслужил попадание в символическую сборную тем, что не поплыл по ходу не слишком удачно складывавшегося матча и в итоге стал его героем. Во встрече с «Пари НН» Александр организовал пенальти в свои ворота, случайно попав высоко поднятой ногой по голове оппонента, но в концовке пошёл вперёд и забил победный гол. В активе защитника «Локомотива» также три отбора, один заблокированный удар и шесть выносов мяча, он выиграл 8 из 13 единоборств.

Александр Сильянов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый защитник: Юрий Горшков («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» одержали сухую победу в Воронеже, а левый защитник самарцев был одним из лучших на поле. Горшков отдал больше передач под удар, чем любой другой участник этого матча – четыре. Кроме того, на счету Юрия два отбора, один перехват и один вынос мяча, он выиграл четыре единоборства из семи.

Юрий Горшков Фото: pfcks.ru

Центральный полузащитник: Данила Козлов («Балтика»)

19-летний атакующий полузащитник, пришедший в «Балтику» зимой, продолжает приятно удивлять. Воспитанник «Зенита» забил два мяча в ворота «Краснодара», которых, к сожалению для Козлова и его команды, не хватило даже для ничьей. Всего же во встрече с претендентом на чемпионство Данила нанёс три удара и сделал две передачи под удар, отметился двумя перехватами.

Данила Козлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Полузащитник «Краснодара» провёл идеальный матч с «Балтикой», а, например, от статистического сайта Sofascore и вовсе получил почти максимальную оценку – 9,9 балла! Сперцян забил фантастический гол, протащив мяч через полполя, а в эпизоде с голом Кордобы выполнил выдающуюся по точности подачу с углового. Всего у Сперцяна было четыре удара, пять передач под удар, две обводки, шесть выигранных единоборств из семи и три заработанных на себе фола.

Эдуард Сперцян Фото: fckrasnodar.ru

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»)

В 2024 году форвард «Локомотива» зажигает в каждом туре РПЛ, где бы при этом ни играл – на острие атаки или на правом фланге, как раньше. Железнодорожники перевернули матч с «Пари НН» и победили в Нижнем Новгороде в том числе благодаря двум голевыми передачам Глушенкова. В общей сумме у Максима три паса под удар и пять ударов по воротам хозяев.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Брайан Мансилья («Оренбург»)

«Динамо» чудом победило в Оренбурге, ведь команда Давида Деограсии создала множество моментов у ворот москвичей. Большое количество опасных атак хозяева провели через фланг Мансильи, который был невероятно активен и опасен. Аргентинец в итоге и забил единственный гол «Оренбурга», а ещё он выбил мощные цифры: нанёс четыре удара, отдал три передачи под удар, выиграл 12 единоборств из 16, заработал на себе пять фолов и совершил два отбора и три перехвата.

Брайан Мансилья Фото: fcorenburg.ru

Центральный нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Албанский нападающий – ещё одна звезда матча «Рубина» с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Даку забил первый, победный гол в ворота чемпиона и стал автором голевой передачи на Мартыновича. Мирлинд дважды пробил по воротам в этой игре, сделал две передачи под удар, выиграл 12 единоборств из 19 и заработал на себе пять фолов.

Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Колумбийский нападающий продолжает тащить «Краснодар» к чемпионскому титулу своими голами. Во встрече с «Балтикой» Кордоба оформил дубль, забив в том числе победный мяч: сначала преуспел на добивании, а потом классно пробил головой. Всего за игру у Джона три удара по воротам и четыре передачи под удар.

Джон Кордоба Фото: fckrasnodar.ru

Главный тренер: Рашид Рахимов («Рубин»)

Выбор лучшего тренера в этом туре был самым простым решением – конечно же, Рахимов. Коуч казанской команды переиграл Сергея Семака, а его «Рубин» не пропустил в Санкт-Петербурге и увёз три очка с «Газпром Арены». В каких-то эпизодах коллективу Рахимова улыбнулась удача, но, как известно, везёт тому, кто везёт.

Рашид Рахимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 25-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Ещё целая группа игроков заслужила попадание в сборную тура, несмотря на то что не была включена в неё. В список необходимо добавить Юрия Дюпина («Рубин»), Срджана Бабича («Спартак»), Илью Агапова (ЦСКА), Антона Миранчука («Локомотив»), Роналдо дос Сантоса («Ростов»), Франко Ороско («Крылья Советов»), Лечи Садулаева («Ахмат») и Константина Тюкавина («Динамо»). Пишите в комментариях, кого, по вашему мнению, мы незаслуженно забыли.