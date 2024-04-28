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Тоттенхэм — Арсенал — 2:3, обзор матча 35-го тура АПЛ, 28 апреля 2024, чемпионат Англии, голы: Сака, Хаверц, Ромеро, Сон

«Тоттенхэм» и «Арсенал» выдали удивительный матч. Первый тайм войдёт в историю АПЛ
Григорий Телингатер
Тоттенхэм — Арсенал — 2:3, обзор матча
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Команда Артеты с трудом, но сохранила интригу в борьбе за чемпионство.

Дерби Северного Лондона выпало на 35-й тур, когда и «Арсенал», и «Тоттенхэм» полны мотивации. Одни всё ещё борются за чемпионство, хотя «Сити» лидирует по потерянным очкам. А другие мечтают попасть в топ-4, чтобы забрать-таки путёвку в Лигу чемпионов.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Хёйбьерг – 15'     0:2 Сака – 27'     0:3 Хаверц – 38'     1:3 Ромеро – 64'     2:3 Мин – 87'    

Первый тайм дерби — отдельное событие, которое можно пересматривать раз за разом. Если коротко, то «Тоттенхэм» выглядел классно. Владел инициативой настолько, что соперник не мог продохнуть. Хозяева быстро возвращали себе мяч, и их владение составило 71,5% против 28,5% у «Арсенала». По воротам «Тоттенхэм» бил в два раза чаще. Ромеро дважды почти отличился головой (в одном из случаев мяч попал в штангу). «Тоттенхэму» даже удалось забить, но VAR обнаружил маленький офсайд и гол ван де Вена пришлось отменить.

А что касается «Арсенала», то у него в первом тайме два удара в створ и три гола. Статистика, которая не совсем укладывается в голове. Тем более при таком характере игры. Дело в том, что матч начался с автогола Хёйбьерга. Затем Сака убежал в контратаку, и Дэвису было тяжело его накрыть, потому что вингер хорошо играет обеими ногами и мог уходить как влево, так и вправо (забил с левой).

Тоттенхэм — Арсенал

Тоттенхэм — Арсенал

Фото: Кадр из трансляции

Ну и в конце тайма «Арсенал» достаточно хитро разыграл угловой. Нападающие скопились на дальней штанге, а в последний момент разбежались так, что их было тяжело удержать. В результате Хаверц (какую же форму он набрал во втором круге!) бил головой из центра вратарской. Тут напрашивается вопрос: почему Викарио не сыграл на выходе? Дело в том, что в последний момент ему аккуратненько поставил спину Уайт. Для него в этом сезоне это стало привычным делом — играть по вратарю при угловых.

Тоттенхэм — Арсенал

Тоттенхэм — Арсенал

Фото: Кадр из трансляции

После перерыва Сака обязан был делать счёт 4:0 в пользу «Арсенала», но Викарио ногой отразил удар практически в упор. А вот другой вратарь в этом матче решил, что нужно придать игре интригу, и сделал необъяснимое.

Райя на 64-й минуте в спокойной ситуации жутко обрезался, отдав передачу на Ромеро (тут ещё удивительно, что ситуативно именно центральный защитник пошёл прессинговать к дуге штрафной площади). Аргентинец сам же сразу разобрался, точно пробив по воротам. Забавно, что летом «Арсенал» брал Райю, именно потому что он хорошо играет ногами.

Тоттенхэм — Арсенал

Тоттенхэм — Арсенал

Фото: Кадр из трансляции

Действительно весело в этом матче стало на 85-й минуте. Райс хотел выбить мяч, но вместо этого заехал по ноге Дэвису. Главный судья не заметил нарушения, но VAR призвал посмотреть повтор, и пенальти всё-таки был назначен. Сон с 11 метров забил свой 16-й мяч в этом сезоне АПЛ.

В конце матча вратарь «Тоттенхэма» отправился в штрафную соперника, но «Арсенал» удержал победный счёт и оторвался от «Сити» на четыре очка (правда, у команды Гвардиолы две игры в запасе). Что касается «Тоттенхэма», то он перестал считаться четвёртой командой в таблице по потерянным очкам. Учитывая тяжёлый календарь лондонцев, весьма похоже, что четвёртую путёвку в ЛЧ заберёт «Астон Вилла».

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