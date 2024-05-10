«Золотая» гонка в АПЛ, Захарян против «Барселоны». Главные матчи выходных

Предлагаем вам новую порцию интригующих матчей. Повлияет ли «Манчестер Юнайтед» на чемпионскую гонку в АПЛ? Как завершится важнейшая игра с участием «Аталанты» Миранчука? Сколько забьёт Месси? Как Арсен Захарян отыграет против «Барселоны»? Давайте составим рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: воскресенье, 12 мая, 18:30 мск
Интрига: «Манчестер Юнайтед» поможет соседям приблизиться к титулу?
Немного грустной статистики для болельщиков «Арсенала». Их команда одержала всего одну победу в девяти последних матчах на «Олд Траффорд». Учитывая то, как прёт «Манчестер Сити», «Арсеналу» нужно побеждать. Да и то это не гарантирует долгожданный чемпионский титул. Если «МЮ» отберёт очки у столичного клуба, то похоронит надежды соперника на золото. У тренера «Арсенала» Микеля Артеты хорошая статистика в матчах с «Ман Юнайтед» — пять побед в восьми встречах. Но на «Олд Траффорд» он побеждал всего один раз. «МЮ», в свою очередь, проводит невнятный сезон и рискует пролететь мимо еврокубков. Хотя у команды есть возможность исправить ситуацию и через чемпионат, и через победу в Кубке Англии.
«Аталанта» — «Рома»: воскресенье, 12 мая, 21:45 мск
Интрига: кто станет ближе к зоне Лиги чемпионов?
На этой неделе оба клуба с разной степенью успешности провели матчи на международном уровне. «Рома» не совладала с фантастическим «Байером» и покинула Лигу Европы, «Аталанта» же вышла в финал турнира. А теперь заглянем в таблицу Серии А. У команд одинаковое количество очков (по 60), но бергамаски провели на один матч меньше. Они находятся на пятом месте, римляне — на шестом. Пятая строчка в таблице — гарантированное участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Правда, у «Аталанты» есть запасной вариант. Если она выиграет Лигу Европы, то попадёт в Лигу чемпионов независимо от того, какое место займёт в чемпионате. У «Ромы» такой опции нет. Четыре предыдущих поездки столичного клуба в Бергамо превратились для него в три поражения. Впрочем, в 2021 году «Рома» разгромила соперника — 4:1.
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: понедельник, 13 мая, 22:00 мск
Интрига: кто победит в матче команд из топ-4 АПЛ?
Да, «Ливерпуль» выпал из чемпионской гонки. Да, «Астон Вилла» почти наверняка не упустит места в зоне Лиги чемпионов. Но разве такая вывеска стала от этого менее привлекательной? Обе команды входят в топ-4 в АПЛ — наверняка будет интересно. С 2016 года «Ливерпуль» семь раз играл на домашнем стадионе «Астон Виллы». Получается неплохо для мерсисайдцев — пять побед при двух поражениях. С другой стороны, если «Ливерпуль» и проигрывает в Бирмингеме, то уж слишком унизительно. И если 0:5 в Кубке лиги в 2019 году можно списать на детский состав топ-клуба, то как объяснить 2:7 в АПЛ в 2020-м? Впрочем, с того момента «Ливерпуль» обыграл соперника в Бирмингеме три раза подряд.
«Бохум» — «Байер»: воскресенье, 12 мая, 20:30 мск
Интрига: «Байер» продлит фантастическую серию?
«Чёрт возьми, как вы это делаете?» — наверняка такие мысли постоянно крутятся в голове у тех, кто смотрит матчи «Байера» в нынешнем сезоне. Команда Хаби Алонсо до сих пор не потерпела ни одного поражения, а сейчас, на секундочку, почти середина мая. Сколько было камбэков и спасений на последних минутах — уже и не сосчитать. «Бохум» неплохо играет на своём стадионе — восьмое место в Бундеслиге по набранным очкам дома. Более того, он проиграл там всего три раза. Ни «Бавария», ни «Штутгарт», ни дортмундская «Боруссия» не уезжали из Бохума с победой. Получится ли у «Байера»?
«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: суббота, 11 мая, 14:30 мск
Интрига: «Манчестер Сити» поднимется на первое место в АПЛ?
Концовка сезона в АПЛ получается очень жаркой. Осталось провести всего два тура плюс несколько перенесённых матчей, а мы до сих пор не знаем имя чемпиона. «Ман Сити» пока уступает «Арсеналу» по набранным очкам, но у команды Хосепа Гвардиолы есть один матч в запасе. Если «Сити» одержит три победы, то снова станет чемпионом Англии. Первое испытание — поездка в гости к «Фулхэму». Хотя слово «испытание» слишком громкое. Знаете, когда «Фулхэм» в последний раз обыгрывал соперника дома? В далёком 2005 году. С того момента команды 12 раз встречались в Лондоне: «Ман Сити» одержал девять побед, три игры завершились вничью. Кажется, тут всё понятно. Или нет?
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: понедельник, 13 мая, 22:00 мск
Интрига: как много времени получит Захарян в матче с топ-клубом?
Прошлый тур Примеры — кошмар для «Барселоны». Во-первых, команда Хави проиграла в каталонском дерби «Жироне» (2:4) и пропустила соперника на вторую строчку. Во-вторых, этот результат сделал чемпионом «Реал». «Реал Сосьедад», в свою очередь, ведёт борьбу за сохранение места в еврокубках. В последнее время матчи с «Барселоной» складываются для команды тяжело. Да, в прошлом сезоне клуб из Сан-Себастьяна обыграл соперника на выезде (2:1), но это единственная победа команды в предыдущих 10 матчах с сине-гранатовыми. А нас, конечно, интересует, сколько времени на поле проведёт Арсен Захарян.
«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — «Шанхай Шэньхуа»: суббота, 11 мая, 14:00 мск
Интрига: обыграет ли команда Слуцкого неудобного соперника?
Очередная игра команды Леонида Слуцкого. «Шанхай» по итогам 10 туров не потерпел ни одного поражения (восемь побед, две ничьих) и держится на первой строчке в таблице. А ещё впечатляет, что команда Слуцкого пропустила всего четыре мяча (лучший показатель в лиге). Впереди — встреча с неудобным соперником. В последних четырёх матчах с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» «Шанхай» не одержал ни одной победы (две ничьих, два поражения). Может, присутствие Слуцкого поможет команде прервать эту серию?
«Клёб де Фут Монреаль» — «Интер Майами»: воскресенье, 12 мая, 2:30 мск
Интрига: сколько мячей забьёт Месси?
Как дела у Лионеля Месси в Штатах? Всё замечательно. «Интер Майами» одержал четыре победы подряд и возглавил таблицу Восточной конференции. Месси забивает в семи матчах кряду и сейчас делит первое место в списке лучших бомбардиров всей лиги. А с кем он его делит? С одноклубником Луисом Суаресом (у них по 10 голов). С одной стороны, «Монреаль» занимает только 11-е место в Восточной конференции. С другой — клуб обыгрывал «Интер» шесть раз в последних 10 матчах. А у клуба из Майами — всего две победы. Как будет на этот раз?
«ПСЖ» — «Тулуза»: воскресенье, 12 мая, 22:00 мск
Интрига: как завершится последний домашний матч «ПСЖ» с Мбаппе?
Столичный клуб проведёт заключительный домашний матч в сезоне. А это значит, что Килиан Мбаппе попрощается с местными болельщиками. Дальше — две гостевые игры в чемпионате и финал Кубка Франции. С турнирной точки зрения матч не представляет большого интереса. «ПСЖ» уже стал чемпионом, а «Тулуза» обезопасила себя от вылета и лишилась шансов на еврокубки. Но в этот вечер основное внимание телекамер будет приковано к Мбаппе. Не исключено, что Килиан начнёт матч в запасе, а потом выйдет на замену после перерыва.
«Гранада» — «Реал» Мадрид: суббота, 11 мая, 19:30 мск
Интрига: «Реал» отправит соперника в Сегунду?
Если верить статистике, то «Гранаде» просто нечего ловить в матчах с «Реалом». В ХХI веке соперники встречались 19 раз, и в 18 случаях побеждал мадридский клуб. 2013 год — именно тогда «Гранада» в последний раз обыгрывала «Реал». Любопытно, что в тот раз гости потерпели поражение из-за Криштиану Роналду. Португалец срезал мяч в свои ворота, а больше голов зрители не увидели. «Реал» подходит к игре в прекрасном настроении. Он досрочно стал чемпионом Испании и в привычном для себя стиле пробился в финал Лиги чемпионов. «Реал» — первый в Примере, «Гранада» — вторая с конца. После этого матча хозяева могут официально попрощаться с Примерой.