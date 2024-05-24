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Хесус Медина оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»

Хесус Медина оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»
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Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина оценил назначение на пост главного тренера красно-белых сербского специалиста Деяна Станковича. По мнению игрока, Станкович сможет передать команде свой богатый игровой опыт.

«Клуб подписал хорошего тренера. Станкович выигрывал чемпионаты разных стран ― четыре за пять лет. Всем нравится новое. Я помню Станковича футболистом ― «Интер», в котором он играл, был фантастическим. Помню его гол с центра поля в ворота «Шальке» ― тоже фантастика. Он вообще любил бить издали. Станкович был топ-игроком, много всего знает. Уверен, он сможет передать свой богатый игровой опыт нам», — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Мединой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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