Последний матч Клоппа, развязка чемпионской гонки в АПЛ и ещё 10 главных игр выходных

А россияне в Европе бьются за попадание в еврокубки и выживание!

Европейский сезон подходит к концу. В предстоящие выходные завершатся чемпионаты Англии, Франции и Германии. «Арсенал» и «Манчестер Сити» разыграют золото АПЛ, а «Ливерпуль» проводит Юргена Клоппа. В Бундеслиге «Байер» находится в шаге от сезона без поражений. А в Лиге 1 «Гавр» Далера Кузяева спасается от стыков. Мы отобрали главные матчи выходных. И предлагаем вам выбрать самый интересный. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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