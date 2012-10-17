"Уфа" заплатит 50 тысяч рублей за два удаления

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов по итогам последних матчей ФНЛ.
50 тысяч рублей заплатит «Уфа» за то, что в матче с «Металлургом-Кузбасс» с поля были удалены два игрока уфимской команды – Азамат Засеев и Андрей Смирнов. Такое наказание предусмотрено 18-м пунктом 98-й статьи приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС.
20 тысяч рублей вынужден будет заплатить «Ротор». Во время матча с «Салютом» зрители использовали пиротехнику. Ещё 10 тысяч рублей «Ротор» заплатит за неучастие перед матчем с «Салютом» начальника команды или спортивного директора. Столько же и за аналогичное нарушение заплатит «Салют». Подобное наказание предусмотрено 26-м пунктом 104-й статьи приложения № 1 Дисциплинарного регламента.
На 10 тысяч рублей оштрафован «Волгарь», болельщики которого во время матча с «Томью» скандировали нецензурные выражения в адрес томичей, сообщается на официальном сайте ФНЛ.
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