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После групповых этапов ЛЧ и ЛЕ 100% команд в турнирах сохранила только Германия

После групповых этапов ЛЧ и ЛЕ 100% команд в турнирах сохранила только Германия
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После завершения групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы 100% представительства в турнирах сохранила лишь Германия. Все семь клубов бундеслиги проследовали в весеннюю стадию еврокубков, что отразилось на коэффициенте УЕФА. На данный момент Германия занимает третью строчку в рейтинге коэффициентов, но немцы вплотную подобрались к Англии и оторвались от Италии. Лидирует в рейтинге по-прежнему Испания.

Напомним, что последним клубом, прошедшим в еврокубковую весну от бундеслиги, стал «Штутгарт», который вышел из группы, несмотря на поражение в своём матче. Испания потеряла на первом основном этапе главных соревнований континента «Атлетик», Италия — «Удинезе», Англия — «Манчестер Сити», а Франция к этому моменту осталась всего с тремя представителями из шести.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания (6 клубов из 7) — 84,168
2. Англия (6/7) — 77,677
3. Германия (7/7) — 75,043
4. Италия (5/6) — 60,481
5. Франция (3/6) — 57,333
6. Португалия (3/6) — 55.834
7. Украина (4/6) — 49,091
8. Нидерланды (1/7) — 44.443
9. Россия (3/6) — 43,665.
10. Бельгия (1/5) — 34.200

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