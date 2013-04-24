Врачи "Зенита" отметили положительную динамику в восстановлении Халка и Алвеша

Футболисты питерского «Зенита» начали подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России в Премьер-Лиге против краснодарской «Кубани» утренней тренировкой на базе клуба в Удельном парке. Как сообщает официальный сайт действующих чемпионов России, в ежедневном режиме команда Лучано Спаллетти будет работать до субботы, после чего вылетит в Краснодар. По-прежнему по индивидуальной программе занимаются защитник Бруну Алвеш и нападающий Халк, однако врачи «Зенита» отметили положительную динамику в их восстановлении.