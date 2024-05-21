Морозов поделился впечатлениями от работы с Вадимом Евсеевым в «Факеле»

Центральный защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов поделился воспоминаниями об аренде в воронежском «Факеле» в сезоне-2022/2023, а также рассказал о работе под руководством Вадима Евсеева.

«У «Факела» за прошлый сезон сменилось три главных тренера? Игроки спокойно к этому относились. Команда боролась за выживание. Если есть череда неудач, то так всегда происходит, и мы к этому были готовы. Когда появлялся новый тренер, всё равно случалась некая вспышка — мы всегда побеждали в первом матче.

Как мне работалось с Вадимом Евсеевым? Мне понравилось. Он добавил нам в организации. С ним вроде пять матчей из семи выиграли. Для «Факела» на тот момент это было очень круто. Ну и сам он как человек очень приятный в общении», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба на официальном сайте.

За «Факел» Морозов выступал со 2 июля 2022 года по 30 июня 2023-го. За это время защитник успел провести 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.