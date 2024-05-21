Мбаппе обратился к гостям на своём прощальном ужине по случаю ухода из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к гостям на своём прощальном ужине по случаю ухода из клуба. Ранее стало известно, что мероприятие на 250 человек проходило в центре Парижа, а среди приглашённых был президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы здесь как семья. Я считаю всех людей, которые здесь, очень дорогими, поэтому мне будет легко поговорить и открыть своё сердце каждому…

Нет никакого специального послания. Вы действительно те люди, которых я хочу поблагодарить от всего сердца. Если вы здесь, то это потому, что в какой-то момент вы повлияли на мою жизнь», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Летом 2024 года у 25-летнего футболиста истекает контракт с парижским клубом, и он в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.