Алдонин: у Акинфеева основная задача — вдохновлять молодых ребят на спортивные подвиги

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«На мой взгляд, будущее Акинфеева в ЦСКА зависит от желания самого Игоря. То есть пока у него есть желание быть полезным, помогать и играть, эту опцию необходимо использовать. У Игоря сейчас основная задача — это не быть первым номером, а передавать бесценный опыт, вдохновлять молодых ребят на спортивные подвиги и делиться мастерством.

Торопу же сейчас нужно восстановиться, потому что он получил тяжелейшую травму. Безусловно, при должном отношении у него большое будущее. В тех матчах, в которых он играл, он показал, что у него очень большой потенциал. Желаю ему скорейшего восстановления, помогать команде и закрепиться в составе», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.