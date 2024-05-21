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Семшов — о матче «Динамо» — «Краснодар»: бело-голубые будут действовать на результат

Семшов — о матче «Динамо» — «Краснодар»: бело-голубые будут действовать на результат
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Краснодар» — «Динамо» определится чемпион. Этот матч даст нам расстановку мест в турнирной таблице. Всё будет зависеть от них. Обе команды могут стать чемпионом, могут и потерять чемпионство. Главный тренер «Динамо» Личка не будет ничего выдумывать. Он сказал, что результат важнее игры. «Динамо» будет действовать на результат», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра 30-го тура между «Динамо» и «Краснодаром» состоится в субботу, 25 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Отметим, что за тур до конца сезона в чемпионате России лидирует «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка.

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