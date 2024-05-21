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Хавбек ЦСКА Глебов рассказал о состоянии вратаря армейцев Торопа после операции

Хавбек ЦСКА Глебов рассказал о состоянии вратаря армейцев Торопа после операции
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Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о состоянии вратаря команды Владислава Торопа после операции.

«Со Славой все пообщались, написали ему добрые слова, пожелали скорейшего выздоровления. Он говорит, что всем благодарен и всё у него хорошо. Уже смеётся, шутит. Ждём его в команде, будем помогать. Сделаем всё, что ему будет нужно», — заявил Глебов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Владислав Тороп получил тяжёлую травму головы в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.). После этого голкипер перенёс операцию в Москве. В нынешнем сезоне российский голкипер принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. Шесть матчей он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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