В «Динамо» Махачкала отреагировали на слухи об интересе клуба к Георгию Джикии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на слухи об интересе клуба к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

«В футболе нет ничего невозможного, а тем более в жизни. Поэтому всё возможно. Но мы скромный клуб. Если Георгий посмотрит в нашу сторону, мы всегда будем премного благодарны и рады», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее об интересе «Динамо» к Джикии сообщал инсайдер Иван Карпов. 30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Об уходе Георгия из «Спартака» по завершении нынешнего сезона стало известно в субботу, 18 мая.