Хавбек «Пари НН» Трошечкин: сейчас нам не хватает веры в себя

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин после крупного поражения от ЦСКА (2:6) в игре 29‑го тура РПЛ признался, что нижегородцам не хватает веры в себя.

«У нас тоже есть план на игру, и тяжело играть, когда пропускаешь в первой такой атаке. Конечно, это немного меняет стратегию. Нам сейчас не хватает веры в себя, друг в друга. Надо пытаться вернуть это на последний матч сезона», — заявил Трошечкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и ЦСКА состоялся накануне, 20 мая. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 6:2 в пользу армейцев.