«В «Спартаке» поступили мудро». Мор — о назначении Деяна Станковича

Бывший российский футболист Эдуард Мор раскритиковал «Пари Нижний Новгород» за назначение на пост главного тренера Саши Илича. По мнению Мора, сербский специалист вообще не знает чемпионат России. В то же время Эдуард привёл в пример «Спартак», который назначил на пост главного тренера Деяна Станковича.

«Человек вообще не знает наш чемпионат. Поставили тренера, которому надо ознакомиться ещё со своей командой, со всеми командами нашего чемпионата, с тем, как это всё работает. Смена тренера — это хорошо, бывает встряска. Но ты кого на его место приглашаешь? Человека со стороны. Это абсолютно непонятное решение. Сейчас получают то, что заслуживают. Мудро поступили в «Спартаке». И встряска есть, и тренер тот, который знает», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Деян Станкович возглавит «Спартак» по окончании нынешнего сезона. Ранее с поста главного тренера красно-белых был уволен Гильермо Абаскаль.