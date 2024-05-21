Тарханов: для Акинфеева контракт на два года с ЦСКА будет последним в качестве игрока

Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о продлении контракта Игоря Акинфеева с московским ПФК ЦСКА. Ранее в СМИ появилась информация, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на два года на следующей неделе.

«Акинфеев ещё в хорошей форме. Кто-то говорит, что он уже не годится, но я считаю, что он лучший. Тем более Торопа из-за травмы не будет четыре месяца, поэтому он вернётся только в сентябре, а ещё надо готовиться. Многие футболисты играют до 40 лет, тем более вратари. Лев Иванович Яшин, по-моему, в 40 лет закончил карьеру.

Для Акинфеева контракт на два года с ЦСКА, скорее всего, будет последним в качестве игрока. 40 лет — это возраст, чтобы закончить и перейти на новую работу в ЦСКА. Акинфеев — качественный футболист. Я считаю, если бы он играл с «Зенитом» в серии пенальти, то взял бы пару», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.