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Маурицио Сарри высказался об итогах сезона «Ювентуса» и «Наполи»

Маурицио Сарри высказался об итогах сезона «Ювентуса» и «Наполи»
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Тренер Маурицио Сарри прокомментировал итоги сезона-2023/2024 для своих бывших команд «Ювентуса» и «Наполи».

Туринский клуб выиграл Кубок Италии и занял четвёртое место в Серии А с 68 очками. «Наполи» расположился на 10-й строчке чемпионата (52 очка).

«Я не думаю, что для такого клуба, как «Ювентус», чей девиз «единственное, что имеет значение, — это победа», победы в Кубке Италии достаточно, чтобы спасти сезон.

Какое у меня представление о том, что произошло между Аллегри и клубом «Ювентусом»? Со стороны это сложно комментировать, но если вы живёте внутри опредёленных обстоятельств, то и реакция может быть такой же.

«Наполи»? Очень жаль видеть их так низко. Две команды, которые я храню в своем сердце, — это «Наполи» и «Фиорентина». В Неаполе я прожил три невероятных года и был рад их титулу в прошлом сезоне, хотя и испытывал чувство сожаления из-за того, что он достался не мне»,- приводит слова Сарри Sky Sports.

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