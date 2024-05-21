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Березовский назвал российского голкипера, который сильнее Акинфеева

Березовский назвал российского голкипера, который сильнее Акинфеева
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Бывший игрок «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский, ныне являющийся тренером вратарей «Ноа» и сборной Армении, назвал вратаря в России, который сильнее капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Вратарь в России сильнее Акинфеева? Сафонов. Матвей мне очень нравится. По крайней мере, антропометрически выделяется: рослый, длинные руки. Акинфеев в этом чуть отстаёт, но берёт профессионализмом. Выдержкой, чётким пониманием футбола и игровых ситуаций он достиг таких высот.

Лантратов тоже хорош. И почему хорош? Выходит крайне мало. Илья всегда готов: на ленточке выручал, пенальти брал. Не лезет в спорные моменты», — приводит слова Березовского Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и в 10 играх сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 31 января 2029 года.

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