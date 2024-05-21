Форвард «Реала» Хоселу установил рекорд Ла Лиги последних пяти лет

Нападающий «Реала» Хоселу отметился забитым голом в матче 37-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:4).

34-летний испанец забил второй мяч своей команды на 30-й минуте игры после паса Лукаса Васкеса. Таким образом, он записал в свой актив 10-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги. В его активе также две голевые передачи. Благодаря этому он стал единственным игроком Ла Лиги, который в каждом из пяти последних сезонов забивал по 10 голов.

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До этого он выступал за «Эспаньол» и «Алавес», а также ряд других команд.

Ранее сообщалось, что «Реал» собирается выкупить Хоселу, несмотря на возможный трансфер Мбаппе.

Напомним, Хоселу оформил дубль в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» после того, как появился на поле. 34-летний нападающий забил первый гол на 88-й минуте, а второй — на 90+1-й минуте. Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает нападающего в € 5 млн.

Хоселу забил красивый гол в ворота «Манчестер Юнайтед»