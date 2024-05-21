Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» подписала полузащитника Росса Баркли — The Guardian

«Астон Вилла» подписала полузащитника Росса Баркли — The Guardian
Аудио-версия:
Комментарии

«Астон Вилла» завершила сделку по подписанию полузащитника «Лутон Тауна» Росса Баркли, сообщает The Guardian.

По информации источника, прибытие Баркли за умеренную плату будет представлять для клуба собой сделку с низким риском, подобную той, когда «Вилла» подписала Юри Тилеманса по окончании его контракта с «Лестером».

Клуб хочет усилить свой состав для участия в первой с сезона-1982/1983 Лиге чемпионов, ему нужны два полузащитника, защитник и нападающий. «Вилла» входит в число клубов, заинтересованных в подписании Конора Галлахера из «Челси».

В нынешнем сезоне Баркли сыграл 37 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

30-летний футболист перешёл в «Лутон» из «Ниццы» на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает Баркли в € 8 млн.

Материалы по теме
«Астон Вилла» впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android