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Стало известно имя возможного нового тренера «Ювентуса»

Стало известно имя возможного нового тренера «Ювентуса»
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Бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Ювентус», сообщает The Independent.

По информации источника, руководство туринцев рассматривает возможность приглашения 44-летнего тренера после увольнения Массимилиано Аллегри.

Итальянец возглавил «Брайтон» в 2022 году. До этого тренировал «Фоджу», «Палермо», «Беневенто», «Сассуоло» и «Шахтёр».

18 мая, итальянец и его клуб «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. После 37 матчей нынешнего сезона чемпионата Англии подопечные итальянского специалиста набрали 48 очков и занимают 10-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»

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