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Кирилл Набабкин покинет ЦСКА по окончании текущего сезона

Кирилл Набабкин покинет ЦСКА по окончании текущего сезона
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37-летний защитник Кирилл Набабкин покинет московский ЦСКА по окончании текущего сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб не будет продлевать контракт с Набабкиным. Защитнику предложат работу в структуре ЦСКА, сам Набабкин ещё не принял решение о продолжении своей карьеры», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и один в Суперкубке страны.

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