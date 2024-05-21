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Алдонин: все в предвкушении, что появится новая чемпионская команда. Ближе всех — «Динамо»

Алдонин: все в предвкушении, что появится новая чемпионская команда. Ближе всех — «Динамо»
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Экс-футболист ПФК ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Сейчас сложно прогнозировать, кто станет победителем в чемпионской гонке, но ближе всех «Динамо». Однако мы все понимаем, что динамовцев в Краснодаре ждёт невероятно сложный матч, потому что «Краснодар» также участвует в чемпионской гонке. Поэтому совсем скоро мы всё узнаем.

Я считаю, что новый чемпион — это очень хорошо для нашего чемпионата и для интриги в следующем сезоне. Потому что пятикратное чемпионство «Зенита» — это, безусловно, достижение для клуба, но все в предвкушении, что появится новая чемпионская команда. Это добавляет интереса», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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