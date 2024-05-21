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Евгений Морозов назвал самые запоминающиеся матчи «Локомотива» в нынешнем сезоне

Евгений Морозов назвал самые запоминающиеся матчи «Локомотива» в нынешнем сезоне
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Центральный защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов рассказал, какие матчи команды в нынешнем сезоне были самыми запоминающимися.

«С «Зенитом», особенно в Санкт-Петербурге. «Локомотив» в гостях до этого пять-шесть лет не выигрывал, долгожданная победа, дорогого стоит. И дома была замечательная победа, но те чувства после первого матча — их не повторить. Ещё запомнилась игра, где мы с «Краснодаром» отыгрались, Антон в конце забил. Непередаваемые ощущения были. Хоть я и вышел там всего на полчаса, почему-то всё равно запомнилось», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московский «Локомотив» записал на свой счёт 50 очков. Железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице за тур до окончания сезона.

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