Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в центре Парижа, среди гостей Макрон

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в центре Парижа по случаю ухода их клуба.

Среди приглашённых друзей был президент Франции Эмманюэль Макрон.

Летом 2024 года у 25-летнего футболиста истекает контракт с парижским клубом, и он в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 47 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. По итогам Лиги 1 нападающий был признан лучшим бомбардиром чемпионата с 27 мячами и 7 ассистами.