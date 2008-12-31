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Катар хочет принять ЧМ-2018

Катар хочет принять ЧМ-2018
Футбол / Прочие турниры 0

Катар намерен подать заявку на проведение чемпионата мира в 2018 году. Об этом заявил генеральный секретарь национальной федерации футбола этой страны Сауд аль Моханнади.

«Мы надеемся на то, что сможем успешно провести такое масштабное мероприятие, как чемпионат мира. У нас есть стадионы. Кроме того, мы обладаем опытом проведения масштабных мероприятий. Сейчас нам осталось изучить все требования ФИФА, но хочу сказать, что мы очень заинтересованы в проведении чемпионата мира 2018 года», — приводит слова аль Моханнади Reuters.

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