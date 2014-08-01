Ари: важно, что «Краснодар» одержал победу на выезде

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, «быки» на выезде разгромили венгерский «Диошдьёр» со счётом 5:1.

«Эта победа для нас очень важна. Особенно важен тот факт, что она одержана на выезде. Мы все этому очень рады. Для нас важна каждая игра. Но ответный матч с венграми через неделю, а сейчас нам нужно в первую очередь думать о встрече с „Локомотивом“ и полностью сконцентрироваться на этом матче», — цитирует Ари официальный сайт «Краснодара».