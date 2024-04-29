Горшков: в «Зените» наступил момент, когда команда устала становиться чемпионами

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о последних результатах сине-бело-голубых. Напомним, в матче 26-го тура РПЛ команда Сергея Семака проиграла «Динамо» (0:1).

«В «Зените», наверное, наступил такой момент, когда устали становиться чемпионами и переедаются победами. Уже много лет команда выигрывает чемпионат, а в этом сезоне возникают какие-то трудности. Возможно, это связано с тем, что команде не хватает мотивации. Но всё в руках «Зенита», потому что «Краснодар» тоже оступился. Я думаю, что будет очень интересная концовка в РПЛ и интрига сохранится до конца, тем более ещё «Динамо» включилось в гонку за чемпионство», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.