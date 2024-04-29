«Рубин» — «Урал»: гости сравняли счёт в концовке встречи

Сегодня, 29 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречаются «Рубин» и «Урал». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Урал».
На 86-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич сравнял счёт в матче.
Бригада арбитров: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалёв; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Бутенко; делегат РПЛ – Иван Суворов.
Напомним, «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 25 матчах. «Рубин» набрал 36 очков за аналогичное количество игр и занимает девятую строчку.
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