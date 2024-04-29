Радимов: если Слишкович выиграет Кубок России, его оставят в «Спартаке», наверное

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов допустил, что Владимир Слишкович может быть утверждён на посту главного тренера московского «Спартака».

«Если сейчас Слишкович выиграет Кубок России или доведёт до медалей, наверное, его оставят на посту главного тренера», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 14 апреля с поста тренера красно-белых был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.