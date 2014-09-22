Петраков: «Торпедо» может поймать «Динамо» на контратаках

Бывший главный тренер «Томи», «Москвы» и «Ростова» Валерий Петраков, выступавший в своё время за «Торпедо», поделился ожиданиями от матча чёрно-белых с «Динамо». Напомним, встреча состоится в Раменском в понедельник, 22 сентября.

«Динамо» можно поймать на контратаках. Пример „Омонии“ очевиден. Киприоты, особенно в Москве, сыграли с ними очень прилично: где-то накрывали в середине, использовали прессинг, играли компактно, не давали свободных зон и рассчитывали на быстрый выход в контратаки. Причём этот самый выход у „Торпедо“ поставлен неплохо. На мой взгляд, такая тактика будет самой оправданной.

„Торпедо“ нужно сыграть очень организованно, дисциплинированно и строго в обороне. „Динамо“ — очень опасная команда, и хорошо, что не будет лидера Вальбуэна. Но и без него „Динамо“ — очень сильная команда. Понятно, что „Торпедо“ будет играть вторым номером», — цитирует Петракова «Р-Спорт».