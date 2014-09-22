Петраков: «Торпедо» может поймать «Динамо» на контратаках

Бывший главный тренер «Томи», «Москвы» и «Ростова» Валерий Петраков, выступавший в своё время за «Торпедо», поделился ожиданиями от матча чёрно-белых с «Динамо». Напомним, встреча состоится в Раменском в понедельник, 22 сентября.
«Динамо» можно поймать на контратаках. Пример „Омонии“ очевиден. Киприоты, особенно в Москве, сыграли с ними очень прилично: где-то накрывали в середине, использовали прессинг, играли компактно, не давали свободных зон и рассчитывали на быстрый выход в контратаки. Причём этот самый выход у „Торпедо“ поставлен неплохо. На мой взгляд, такая тактика будет самой оправданной.
„Торпедо“ нужно сыграть очень организованно, дисциплинированно и строго в обороне. „Динамо“ — очень опасная команда, и хорошо, что не будет лидера Вальбуэна. Но и без него „Динамо“ — очень сильная команда. Понятно, что „Торпедо“ будет играть вторым номером», — цитирует Петракова «Р-Спорт».
- 23 апреля 2021
-
04:17
-
04:00
-
03:27
-
01:53
-
01:26
-
00:59
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:26
-
00:23
-
00:09
-
00:07
- 22 апреля 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
23:09
-
23:09
-
22:41
-
22:25
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
22:05
-
21:59
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:15
-
21:09