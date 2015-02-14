Колодин подписал контракт с «Соколом»

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Денис Колодин продолжит карьеру в «Соколе». 33-летний защитник подписал контракт до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт саратовского клуба.

Колодин находился без клуба с конца прошлого сезона. Его последней командой была нижегородская «Волга». Колодин известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо».

Кроме того, «Сокол» пополнил бывшей защитник «Вентспилса» и «Сконто» Владислав Габов, имеющий опыт выступлений за сборную Латвии. Его контракт также рассчитан до конца сезона.

«Сокол» после 21 тура в Футбольной национальной лиге занимает в турнирной таблице 12-е место.