Колодин подписал контракт с «Соколом»
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Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Денис Колодин продолжит карьеру в «Соколе». 33-летний защитник подписал контракт до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт саратовского клуба.
Колодин находился без клуба с конца прошлого сезона. Его последней командой была нижегородская «Волга». Колодин известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо».
Кроме того, «Сокол» пополнил бывшей защитник «Вентспилса» и «Сконто» Владислав Габов, имеющий опыт выступлений за сборную Латвии. Его контракт также рассчитан до конца сезона.
«Сокол» после 21 тура в Футбольной национальной лиге занимает в турнирной таблице 12-е место.
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