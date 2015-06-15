Думбия может вернуться в Россию или уехать в Китай

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может сменить команду этим летом. Его агент общается с представителями клубов из России, Греции и Китая, утверждает Tele Radio Stereo.

Ранее сообщалось, что ивуарийца хочет арендовать чемпион Греции «Олимпиакос». Думбия перешёл в «Рому» в зимнее трансферное окно из ЦСКА. В минувшем сезоне форвард провёл 13 матчей (шесть — в основном составе), в которых забил два гола. Действующий контракт Думбия с римлянами рассчитан до лета 2019 года.