Ямайка одолела США и сыграет в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Ямайки выиграла у команды США в полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ. В первом тайме ямайцы забили два гола усилиями Даррена Мэттокса и Жиля Барнса. Майкл Брэдли на 48-й минуте сократил отставание американцев, но большего подопечным Юргена Клинсмана добиться не удалось.

В финале Ямайка встретится с победителем матча Панама — Мексика. Американцы сыграют в матче за третье место.

В споре за звание лучшего бомбардира Золотого кубка КОНКАКАФ продолжает уверенно лидировать нападающий сборной США Клинт Дэмпси, забивший шесть голов.