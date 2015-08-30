Соперник ЦСКА по группе ЛЧ «ПСВ Эйндховен» обыграл «Фейеноорд»

«ПСВ Эйндховен», являющийся соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов, обыграл на своём поле «Фейеноорд» со счётом 3:1 в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов. В составе победителей по голу забили Максим Лестьенн, Сантьяго Арьяс и Юрген Локадия, реализовавший пенальти. Единственный мяч «Фейеноорда» был забит уже на 4-й минуте матча в результате автогола защитника «ПСВ Эйндховен» Джеффри Брумы.

После четырёх туров в активе «ПСВ Эйндховен» 8 очков, тогда как «Фейеноорд» набрал 9 баллов. Лидирует «Аякс», у которого 12 пунктов.

В одной группе с ЦСКА и «ПСВ Эйндховен» в Лиге чемпионов сыграют «Вольфсбург» и «Манчестер Юнайтед».