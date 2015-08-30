«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в сезоне от «Суонси Сити»

«Суонси Сити» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 2:1. Манкунианцы потерпели первое поражение в сезоне.

В дебюте второго тайма Хуан Мата вывел гостей вперёд. На 61-й минуте «Суонси Сити» сравнял счёт усилиями Андре Айю, а спустя пять минут отличился Бафетимби Гомис.

После четырёх туров «Суонси Сити» занимает четвёртое место в АПЛ, имея в активе восемь очков. «МЮ», набравший семь баллов, находится на пятой строчке.