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«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в сезоне от «Суонси Сити»

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в сезоне от «Суонси Сити»
Футбол / Англия

«Суонси Сити» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 2:1. Манкунианцы потерпели первое поражение в сезоне.

В дебюте второго тайма Хуан Мата вывел гостей вперёд. На 61-й минуте «Суонси Сити» сравнял счёт усилиями Андре Айю, а спустя пять минут отличился Бафетимби Гомис.

После четырёх туров «Суонси Сити» занимает четвёртое место в АПЛ, имея в активе восемь очков. «МЮ», набравший семь баллов, находится на пятой строчке.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
30 августа 2015, воскресенье. 18:00 МСК
Суонси Сити
Суонси
2:1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Мата – 48, 1:1 – Айю – 61, 2:1 – Гомис – 66
Нападающий «Суонси Сити» Бафетимби Гомис после гола в ворота «МЮ»
Нападающий «Суонси Сити» Бафетимби Гомис после гола в ворота «МЮ»
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